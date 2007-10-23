Грач советует Тимошенко сменить прическу

Комментируя заявление Ю. Еханурова о возможном его выходе из партии в случае, если ряд принципиальных условий не будет согласован между НУНС и БЮТ, лидер крымских коммунистов, народный депутат Украины Леонид Грач сказал, что Ю. Ехануров является одним из взвешенных, ответственных и проукраински настроенных политиков в лагере «помаранчевых».

Об этом сообщает пресс-служба Крымского рескома КПУ.

«Что же касается Ю. Тимошенко, так ей лучше идти своей прямой дорогой в оппозицию, потому что ее профессиональный и идеологический путь ведет Украину в бездну. А оттуда (из оппозиции) попытаться пойти в сторону президентского кабинета, но при этом четко себе представить, что ее встретят на этом пути и Викторы, и Юрий, и еще несколько мужских кандидатур. Поэтому пора менять прическу, повесить косу на гвоздик и довольствоваться тем, что получено на досрочных парламентских выборах», – изгаляется с коммунистическом приветом Грач.

Обком