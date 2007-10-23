Выдрин просчитал шансы Еханурова на премьерство

Политолог Дмитрий ВЫДРИН прогнозирует, что в случае создания широкой коалиции новым премьер-министром станет представитель “Нашей Украины” Юрий ЕХАНУРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Д.ВЫДРИН отметил, что на сегодняшний день существует есть 70-процентная вероятность, что будет создана “оранжевая” коалиция, и 65% из них, что премьер-министром станет Юлия ТИМОШЕНКО. «5% я даю на то, что во главе «оранжевой» коалиции может быть другой премьер-министр», – сказал политолог.

В то же время Д.ВЫДРИН считает, что в случае создания широкой коалиции шансы стать премьером имеет Ю.ЕХАНУРОВ. «Он доказал, что умеет работать в этом формате и работать успешно», – сказал эксперт и добавил, что вероятность создания широкой коалиции составляет 5%.

По мнению политолога, будет она создана или нет, зависит от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.