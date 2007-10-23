Ющенко поехал в Харьковскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область.

Как сообщает пресс-служба Президента, планируется, что в Харькове глава государства примет участие в заседании Координационного совета по подготовке мероприятий к 75-й годовщине Голодомора 1932–1933 гг.

В с. Покотиловка Харьковской области Президент возложит цветы к Памятному Кресту жертвам Голодомора.