Ющенко поехал в Харьковскую область
10:24, 23 октября 2007Политика
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Президент возложит цветы к Памятному Кресту жертвам Голодомора
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область.
Как сообщает пресс-служба Президента, планируется, что в Харькове глава государства примет участие в заседании Координационного совета по подготовке мероприятий к 75-й годовщине Голодомора 1932–1933 гг.
В с. Покотиловка Харьковской области Президент возложит цветы к Памятному Кресту жертвам Голодомора.
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