Яценюк говорит, что с украинцев дополнительно взыщут миллиард

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», по его словам, этот бюджет является непрофессиональным в первую очередь потому, что впервые за последние 5 лет он предусматривает уменьшение доходов государственного бюджета - на 12,5 млрд грн, при этом ВВП растет.

«Понятно, что у «регионалов» с арифметикой очень плохо, в особенности с той, которая касается государства. Но хорошо с той арифметикой, которая касается частного кармана», - отметил А.Яценюк.

Также, по его словам, дефицит госбюджета на следующий год возрастает на 30%, а это «рекордные 50 млрд грн».

По убеждению А.Яценюка, правительственный проект бюджета является несправедливым потому, что основной груз по уплате налогов переводит на обычных граждан Украины. «Дополнительно с граждан Украины взыщут 1 млрд грн. В противовес предприятиям, которые принадлежат акционерам Партии регионов, которые заплатят налога на прибыль на 1,6 млрд грн меньше, чем в этом году», - сказал он.

Также, отметил А.Яценюк, минимальная заработная плата и прожиточный минимум возрастут с начала 2013 года на 13 грн.

«Этот бюджет увеличивает расходы на МВД, СБУ и Генпрокуратуру в целом на 1,2 млрд грн. А за последние три года такой рост составил 6,5 млрд грн. В противовес Вооруженным силам, которым сократили расходы на 1 млрд», - подчеркнул он.

Как заявил А.Яценюк, правительственный бюджет является неэффективным, ведь в нем закладывается рекордная сумма заимствований - 135 млрд грн, а общая сумма прямого и гарантированного государственного долга страны может достичь 600 млрд грн. «Это 13 112 грн на одного украинца. В тот момент, когда Янукович взял офис Президента, долг каждого украинца был 6,5 тысячи грн», - подчеркнул он.