Верховная Рада начнёт работать не позже 15 ноября

Представитель Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Роман ЗВАРИЧ заявляет, что Верховная Рада Украины шестого созыва заработает не позже 15 ноября.

Так Р.ЗВАРИЧ прокомментировал отказ Высшего административного суда Украины в удовлетворении ходатайства о разрешении на официальную публикацию результатов выборов ВР.

"Сегодня Высший административный суд потерял возможность вернуть нас в понятное конституционное русло", - сказал Р.ЗВАРИЧ, слова которого приводит пресс-служба блока.

Он напомнил о норме Конституции, где речь идет о том, что первая сессия Верховной Рады должна открыться за тридцать дней после официального объявления результатов выборов.

"В законе о выборах этой конституционной нормы не воспроизведено, вместо этого речь идет об установлении результатов выборов, а также об официальном предании огласке в газетах "Урядовий кур’єр" и "Голос України", - отметил Р.ЗВАРИЧ.

"Понятно, что авторы Конституции выходили из невозможности затягивания начала работы парламента после внеочередных выборов. Это должны быть максимально сжатые сроки", - прибавил он.

Он также сказал, что на прошлых выборах процесс открытия парламента нового созыва "затянулся в связи с тем, что не было такой четкой нормы".

Законодатели записали в законе самую оптимальную и самую четкую норму, фактически изъяв все возможности для обжалования результатов выборов на общегосударственном уровне. «Но почему-то Высший административный суд решает иначе".

"Следует помнить, что официальное объявление уже состоялось, независимо от официального опубликования, что его запретил суд. Иначе не могло быть. Потому не позже 15 ноября Верховная Рада VI созыва должна начать работать", - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 17 октября кандидат в народные депутаты от КПУ Сергей ГМЫРЯ обратился в Высший административный суд с исковым заявлением о признании действий Центральной избирательной комиссии относительно установления результатов выборов противоправными. С.ГМЫРЯ также просил суд запретить газетам "Урядовий кур’єр" и "Голос України" публиковать результаты парламентских выборов до решения дела по сти.

В тот же день ВАСУ вынес решение, которым запретил Центризбиркому официально обнародовать результаты выборов в газетах «"Урядовий кур’єр" и "Голос України" в обеспечение иска С.ГМЫРИ.

В пятидневный срок, в соответствии с действующим законодательством, ВАСУ должен завершить рассмотрение полученного иска, и, соответственно, до решения этого дела по существу ЦИК не имеет права официально публиковать результаты досрочных парламентских выборов.