Спасенные украинские моряки с «Волгобалт 199» через несколько дней будут дома

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы МИД Украины Александра Дикусарова.

Он отметил, что МИД продолжает держать на контроле ситуацию с аварией судна «ВолгоБалт 199», которая произошла 4 декабря у побережья Турции.

По сообщению Генерального консульства Украины в Стамбуле, которое держит эту ситуацию на постоянном контроле, 4 декабря украинские дипломаты посетили трех спасенных в больнице. В медицинском заведении украинцам и гражданину РФ была оказана профессиональная медицинская помощь, после чего граждане Украины были выписаны из больницы.

В ходе проверки были установлены личности спасенных моряков и погибшего украинца. Генеральным консульством Украины и МИД Украины был установлен контакт с родственниками погибшего моряка и спасенных украинцев.

Спасенные моряки с судна «ВолгоБалт 199» уже имели возможность пообщаться со своими родственниками.

В данное время спасенные граждане Украины находятся в гостинице, украинские дипломаты в Стамбуле поддерживают с ними постоянный контакт.

«Украинские моряки истощены из-за того, что несколько часов провели в холодной воде, но чувствуют себя хорошо», - отметил А.Дикусаров.

Ожидается, что украинские моряки смогут вернуться на Родину через несколько дней. Дипломаты будут оказывать им всю необходимую помощь.

По данным Генконсульства Украины в Стамбуле, поисково-спасательная операция с привлечением вертолетов продолжалась на месте аварии судна всю ночь. Погодные условия не позволяли привлекать к операции надводные суда.

По предварительным данным, судно «ВолгоБалт 199» вышло 30 ноября 2012 г. из порта Мариуполь, оно перевозило груз в порт Анталия. 4 декабря 2012 г. у побережья Турции попало в сильный шторм, раскололось пополам и фактически мгновенно затонуло.

Экипаж не имел времени воспользоваться спасательным оснащением. Спасенные члены экипажа выпрыгнули за борт, на протяжении 2-3 часов держались на поверхности воды. Трое граждан Украины и гражданин РФ, которые все время держались одной группой, были подняты на борт спасательного судна, где им сразу была оказана необходимая медицинская помощь.

Это дело продолжает находиться на особом контроле МИД, Генконсульства Украины в Стамбуле и Посольства Украины в Турции.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, 4 декабря неподалеку от поселка Шиле (Турция) затонуло судно «Волго Балт 199», среди членов экипажа которого были 11 граждан Украины и один гражданин России.