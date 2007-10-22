Как выполняется указание Януковича о наведении порядка в Харьковской ПР

Харьковское областное отделение Партии регионов выступает за прекращение полномочий исключенных из партии трех депутатов местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт областной организации Партии регионов.

«Харьковское областное отделение Партии регионов намерено обратиться в соответствующие инстанции с просьбой рассмотреть согласно ст. 5 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Харьковского областного совета САМУСЕВА В.Е., депутата Харьковского городского совета КАРТАВЫХ В.И. и депутата Красноградского районного совета ГОНЧАРЕНКО О.И. в связи с исключением их из Партии регионов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на закрытом заседании 29 августа с.г. с формулировкой «за дискредитацию партии» политсовет Харьковского областного отделения Партии регионов принял решение об исключении из рядов партии депутата Харьковского облсовета Виталия САМУСЕВА и депутата Харьковского городского совета Вячеслав КАРТАВЫХ. В течение весны-лета 2007 г. у этих депутатов возникали конфликты с руководителями местных советов. В частности, В.САМУСЕВ выступил против приватизации некоторых харьковских кинотеатров, после чего получил критику со стороны председателя облсовета Василия САЛЫГИНА и был отстранен от должности председателя постоянной комиссии облсовета по вопросам собственности территориальных общин. В.КАРТАВЫХ выступал с критикой руководства Харьковского горсовета, в частности ее секретаря Геннадия КЕРНЕСА, однажды обвинив последнего в инсценировке покушений на самого себя.

На том же заседании Политсовета ПР, 29 августа. с.г., был вынесен строгий выговор и члену ПР, секретарю горсовета Г.КЕРНЕСУ.

В интервью корреспонденту УНИАН Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН наказания этих членов ПР трактовал как прямое выполнение установок лидера Партии регионов, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по наведению порядка в областной организации ПР.