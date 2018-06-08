“Референдум по Конституции – это не желание Тимошенко или Ющенко, а конституционный императив”

Николай Онищук, избранный народным депутатом от блока НУ–НС, который работал над новой редакцией закона о Кабмине, ответил на вопросы УНИАН. Что стало основой нового законопроекта о Кабинете министров? Кто входил в рабочую группу, которая работает над законом? За основу бралась действующая редакция закона о Кабинете министров. Рабочая группа сформирована из равного количества представителей от БЮТ и НУ–НС.

Расскажите об основных новеллах данного закона. Изымаются нормы, несогласованные с Конституцией. В частности, речь идет о праве коалиции самостоятельно вносить представление относительно премьер-министра, если этого на протяжении пятнадцати дней не сделал Президент. Также о праве правительства самостоятельно вносить представление относительно освобождения министра обороны и иностранных дел от должностей без представления Президента.

Проект возвращается к конституционной формулировке в части института контрассигнаций. Как известно, в свое время эта тема дебатировалась. Общее содержание этих положений в действующей редакции выглядит так, что министр может не выполнять указ Президента, если он его не контрассигнует (не подписывает). Нам кажется, что это право не основывается на положениях Конституции. Мы априори выходим из того, что, Президент, осуществляя свои полномочия, действует в интересах национальной безопасности, защиты конституционных прав граждан и в интересах надлежащего выполнения своих полномочий. Поэтому те акты Президента, которые в соответствии с Конституцией подлежат контрассигнации, скрепляются подписью министра, ответственного за их выполнение. Указы Президента, которые подлежат контрассигнации, должны быть безотлагательно подписаны министром, который берет их к выполнению.

Законопроект нормирует взаимоотношения Кабмина и СНБО. Воспроизводится конституционная формулировка о том, что решения СНБО, принятые и в компетенции СНБО и которые введены в действие указом, являются обязательными для исполнения правительством. Как вы помните, в действующей редакции это положение устранено.

Кабинет Министров теряет право отменять акты местных государственных администраций. Этим правом, согласно действующей Конституции, должен быть наделен только Президент. Согласно редакции законопроекта, премьер-министр вносит соответствующие представление Президенту.

Четко устанавливается, что члены Кабинета министров обеспечиваются служебным жильем. И оно всегда остается в государственной собственности. Потому что известны случаи, когда члены правительства получали дорогое служебное жилье, потом приватизировали его.

Что делать, если Президент не подает кандидатуру премьер-министра на протяжении пятнадцати дней, предложенную коалицией? Законопроект четко определяет перечень оснований, опираясь на которе, Президент может отказать во внесении кандидатуры премьер-министра. Речь идет о нарушении коалицией срока и порядка внесения предложений, требований, которые касаются несоответствия поданной Президенту кандидатуры требованиям к кандидатуре премьер-министра, установленных Конституцией. Например: знание государственного языка, возрастной ценз, наличие высшего образования. Если коалиция внесет кандидатуру, которая не отвечает требованиям Основного Закона? Что должен делать Президент? Отказать.

Президент действует и будет действовать по Конституции. И эту презумпцию мы должны закладывать в отношении деятельности всех должностных лиц. Доктрина любого закона, и в первую очередь статусного характера, строится на презумпции правомерного поведения, когда люди осуществляют свои полномочия исключительно добросовестно. В случае, когда полномочия выполняются неподобающе или противоправно, действует институт ответственности, в том числе через признание в судебном порядке действий, решений или бездеятельности противоправными.

Политологи отмечали неестественность ситуации, когда Президент контролирует силовой блок, а правительство – остальных министров. Это остается в вашем законе. Не станет ли это причиной новых недоразумений? Я выступал и выступаю за единство и целостность исполнительной власти. И с этой точки зрения я не вижу проблемы – что силовые министры ответствены перед Президентом и подконтрольны парламенту. Не знаю, что именно имели в виду политологи.

Известно, что Президент является Главнокомандующим. И вне всякого сомнения, должен использовать свои полномочия исключительно с целью защиты безопасности, целостности и обороноспособности своей страны.

Что касается министра внутренних дел, то он подконтролен и подотчетен Верховной Раде Украины, а ответственен перед Президентом как гарантом защиты прав и свобод граждан. Президент по конституционной функции является гарантом защиты прав и свобод, а силовые органы – это защита безопасности и прав граждан, это инструменты, с которыми Президент осуществляет свои полномочия.

Президент не правит, не занимается управлением экономикой, не регулирует цены и тарифы. Его конституционные полномочия – защита прав и свобод.

Сейчас вы намереваетесь принять новую редакцию закона о правительстве, потом новую Конституцию, а затем опять менять закон о Кабмине? Новая Конституция должна устранить очевидные противоречия и несогласованности, которые служат почвой для политических конфликтов.

Конституция не предусматривает необходимости принятия закона о Президенте и закона о Верховной Раде Украины. Эти субъекты действуют на основании полномочий, предоставленных им непосредственно Конституцией.

Закон о Кабмине, который был принят зимой, вышел за рамки Конституции. Потому что он существенно ограничил полномочия Главы государства, предоставленные ему Конституцией, делегированные народом. Важным является то, что полномочия Президента, приобретенные им по результатам выборов и определенные Конституцией, не могут быть ограничены законом. Неслучайно, именно закон о Кабмине стал началом разрушения стабильности и кризиса...

Изменения в Конституцию должны предусматривать изменение полномочий, порядок формирования правительства с точки зрения роли в этом Президента. Всю законодательную базу надлежит привести в соответствие с Конституцией. Но в настоящее время, до принятия Верховной Радой новой редакции Конституции, естественно, необходимо привести закон в соответствие с Конституцией.

Существуют ли договоренности внутри будущей коалиции и с Президентом относительно референдума о новой Конституции? Эта тема еще на стадии обсуждения... Верховная Рада должна внести изменения в Основной Закон. Но поскольку новая редакция затронет разделы, по которым необходимо одобрение народа, то после этого новая редакция Конституции должна быть вынесена на референдум. Это не желание Юлии Владимировны, Виктора Андреевича или еще кого-то, это конституционный императив.

Когда закон о правительстве будет внесен в Верховную Раду? В день открытия сессии шестого созыва. То есть не позже, чем через месяц после официального обнародования результатов выборов.

Удастся ли, по вашему мнению, принять весь пакет из двенадцати законов, предусмотренный в соглашении о коалиции? Является очевидным, что Верховная рада шестого созыва уже в первые дни своей работы должен принять важные для развития политической системы и стабильности страны законы. На сегодня проработано шесть законов, еще шесть – в процессе.

Лана Самохвалова