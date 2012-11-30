Тюремщики обещают депутатам, что отправят Луценко в больницу

Председатель Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Черниговской области Александр Доробалюк пообещал, что в ближайшие дни бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко могут перевести из колонии в больницу.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат Украины Юрий Стець, который вместе с другими депутатами посетил Менскую колонию, где отбывает наказание экс-министр.

По его словам, руководитель облуправления ГПтСУ «пообещал, что в ближайшие два-три дня Ю.Луценко будет отправлен на стационарное обследование в больницу и будет находиться там до момента завершения обследования, а срок его пребывания в специализированном медицинском заведении определят врачи".

Ю.Стець отметил, что депутаты также требовали, чтобы жена экс-министра Ирина Луценко смогла общаться с ним как защитник в открытом режиме, то есть без ограничительного стекла.

Как заметил депутат, позже он и Владимир Арьев, которые попали в колонию, увидели, что такая возможность И.Луценко была предоставлена.

Депутаты осмотрели камеру, где держат Ю.Луценко.

По словам Ю.Стеця, они также намерены просить руководство колонии допустить к экс-министру внутренних дел политиков Виталия Кличко и Кирилла Куликова, а также журналиста Сергея Рахманина, встреча Ю.Луценко с которыми ранее не состоялась.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Ю.Луценко написал заявление на имя начальника Менской исправительной колонии № 91, в котором подчеркнул, что в исправительном заведении его сознательно доводят до инвалидности.

Ю.Луценко отметил, что после проведения 8 ноября очередной медицинской комиссии он не получил ни одной таблетки из прописанных специалистами Минздрава медпрепаратов.

9 ноября жена экс-министра Ирина Луценко заявила, что у ее мужа выявили сердечные заболевания, добавив, что врачи неоднократно подтверждали, что он болеет портальной гипертензией, циррозом печенки, варикозом вен пищевода, открытыми язвами желудка и гепатитом.

Сегодня, 30 ноября, группа депутатов от оппозиции поехали в Менскую колонию требовать от руководства учреждения обеспечить надлежащее лечение экс-министра внутренних дел Ю.Луценко.