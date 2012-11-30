Арбузов расскажет, как вредно держать доллары под подушкой

Об этом глава Национального банка Сергей Арбузов рассказал в интервью «Комментариям». «Мы объясняем населению на примерах и фактах, что держать под подушкой валюту невыгодно ни с какой точки зрения. Депозит в гривне, казначейское обязательство, инвестмонеты, инвестирование в строительство жилья в любом случае принесут больше пользы и человеку, и стране. Готовится информационная кампания, которая охватит все регионы страны», - заявил глава Нацбанка.

При этом он выразил уверенность, что закон, предусматривающий введение пенсионного 15%-го сбора с продажи валюты, будет принят парламентом в ближайшее время.

«НБУ по-прежнему активно борется с теми, кто пытается заработать на искусственном раскачивании обменного курса гривни. С этой целью подготовлен законопроект «О внесении изменений по операциям с иностранной валютой». Он предусматривает введение 15%-го сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при продаже инвалюты за наличную гривню. Необходимость введения такой нормы очевидна... Мы очень надеемся, что парламент в ближайшее время поддержит этот проект», - подчеркнул глава Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Верховная Рада Украины отложила рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой» на неопределенное время.