Печерский райсуд продолжит рассмотрение дела Пукача 3 декабря

Печерский районный суд Киева 3 декабря в 11.00 продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-генерала МВД Украины Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко. Она отметила, что на сегодняшнем судебном заседании в качестве свидетеля, заявленного потерпевшей стороной, была допрошена журналист Юлия Мостовая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter