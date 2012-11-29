ЦИК завтра празднует день рождения

Центральная избирательная комиссия завтра проведет торжественное заседание по случаю своего 15-летия.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Центральная избирательная комиссия была образована в ноябре 1997 года постановлением Верховной Рады Украины – накануне старта избирательной кампании по выборам народных депутатов 1998 года.

До создания Центральной избирательной комиссии соответствующий орган работал как подразделение Верховной Рады и назывался "Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов Украины". Периодически по поручению президиума ВР, а затем – Верховной Рады – эта комиссия одновременно исполняла обязанности Центральной избирательной комиссии по выборам Президента Украины.

Первое заседание Центральной избирательной комиссии как постоянно действующего коллегиального государственного органа состоялось 13 ноября 1997 года.

В 1998 году Верховной Радой был принят Закон "О Центральной избирательной комиссии", которым определялся ее правовой статус, основные принципы деятельности и полномочий. С 2004 года закон действует в новой редакции.

В ЦИК также сообщили, что сейчас в коллективе ЦИК работают 18 заслуженных юристов Украины, 2 заслуженных экономиста Украины, заслуженный работник промышленности Украины, заслуженный журналист Украины. "Работники имеют ученые звания профессора, доцента, научные степени доктора юридических наук, доктора наук по государственному управлению, есть также 2 кандидата юридических наук и кандидаты философских и экономических наук", - говорится в сообщении.

Сотрудники Центризбиркома отмечены 46 высокими государственными наградами – орденами и медалями, 45 почетными грамотами Кабинета министров Украины, 8 почетными грамотами Верховной Рады Украины.