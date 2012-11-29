Каськив объяснил, почему самозванец не вызывал у него сомнений

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив сообщил, что представитель испанской стороны – Джорди Сарда Бонвеи, который принимал участие в подписании соглашений о строительстве LNG-терминала 26 ноября в Киеве, действительно присутствовал на проходившей в свое время в Ялте встрече потенциальных инвесторов LNG-терминала.

Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

«На состоявшейся в Ялте встрече потенциальных инвесторов терминала господин Бонвеи участвовал в переговорах вместе с другим господином, руководителем немецкого представительства Gas Natural Europe. Потому на момент подписания соглашения у нас не было никакого сомнения по поводу того, что этот человек представляет компанию. Он не вызывал у нас сомнений», - сказал В.Каськив.

Вместе с тем он отметил, что в любом случае украинская сторона с уважением примет любое решение компании Gas Natural Fenosa, даже в случае отказа от участия в инвестировании терминала. «Потому что понимаем, под каким давлением им приходилось принимать это решение», - прибавил В.Каськив, не детализируя, какое именно давление и с какой стороны он имеет в виду.

Как сообщал УНИАН, Дж.Бонвеи, подписавший 26 ноября от имени испанской компании Gas Natural Fenosa соглашение о сотрудничестве с Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины об участии компании в реализации проекта «LNG терминал», 28 ноября признал, что не имел права подписывать этот документ. Вместе с тем он отметил, что на момент подписания документа думал, что имел такие полномочия.