Подписант соглашения об LNG терминале признал, что не имел на это полномочий

Джорди Бонвехи, который 26 ноября от имени испанской компании Gas Natural Fenosa подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины об участии компании в реализации проекта «LNG терминал», признал, что не имел права подписывать этот документ.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Вместе с тем он отметил, что на момент подписания документа думал, что имел такие полномочия.

"Я думал, что могу подписать (соглашение), а затем согласовать это с компанией", - сказал он.

При этом Дж.Бонвехи отказался сказать, какую компанию представляет.

Как сообщалось, компания Gas Natural Fenosa направила официальное уведомление о том, что участник подписания документов 26 ноября в Киеве Джорди Бонвехи не представляет компанию и компания готова принять в отношении него соответствующие юридические меры при необходимости.

Как известно, 26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». В частности, компания должна была выступить инвестором реализации проекта.

Изначально планировалось, что документ от испанской стороны подпишет директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Однако из-за того, что он не смог по неназванным причинам быть на церемонии, документ подписал Джорди Бонвехи, который, по информации СМИ, не работает в Gas Natural и является профессиональным коммерческим представителем, представляет интересы Gas Natural, Enegas, других испанских компаний.

После подписания документа агентство Reuters со ссылкой на представителей компании сообщило, что Gas Natural не планирует инвестировать средства в реализацию проекта «LNG терминал».

Позже министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что представитель, подписавший документ, участвовал от компании Gas Natural SDG, SA во всех переговорах с Украиной.