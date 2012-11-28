Колесников отпустит украинские аэропорты в свободный полет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников, презентуя концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов.

«Будут аэропорты передаваться в концессию на взаимовыгодных условиях», - сказал он.

В то же время, Б.Колесников отметил, что «все (потенциальные концессионеры) хотят Львов и Донецк, и никто не хочет Луцк или Полтаву». При этом он добавил, что в мире существуют 4-5 компаний, которые могут управлять крупными аэропортами.

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Также Б.Колесников сообщил, что концессионный конкурс по аэропорту «Борисполь» может быть объявлен до конца первого полугодия 2013 года.

«Июль-август – это крайний срок. Я думаю, что в первой половине 2013 года все будет закончено», – сказал он.

Б.Колесников также отметил, что проведение концессионного конкурса по аэропорту «Борисполь» позволит разработать механизм проведения таких конкурсов. «Следующие конкурсы будут легче», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 19 ноября одобрил Концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года. В программу внесены аэропорты Симферополя, Севастополя, Днепропетровска, Одессы, Запорожья, а также отдельные объекты в других аэропортах.

Мининфраструктуры, вместе с заинтересованными центральными органами, должно разработать и подать в правительство в трехмесячный срок проект госпрограммы развития аэропортов на период до 2023 года.

Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-октябре 2012 года обслужил 7,392 млн пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.