Кабмин разрешил передавать в концессию все 18 украинских портов

Соответствующее постановление №1055 Кабмин принял 15 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно постановлению, в перечень передаваемых в концессию объектов внесено имущество и целостные имущественные комплексы госпредприятий «Одесский морской торговый порт», «Николаевский морской торговый порт», Ильичевский морской торговый порт, Морской торговый порт «Южный», Мариупольский морской торговый порт, Севастопольский морской торговый порт, Херсонский морской торговый порт, Керченский морской торговый порт, Феодосийский морской торговый порт, Ялтинский морской торговый порт, Бердянский морской торговый порт, Белгород-Днестровский морской торговый порт, Евпаторийский морской торговый порт, Измаильский морской торговый порт, специализированный морской порт «Октябрьск», Ренийский морской торговый порт, Скадовский морской торговый порт и морской торговый порт «Усть-Дунайск».

По информации Министерства инфраструктуры, в каждом порту могут быть реализованы по несколько концессионных проектов.

При этом, согласно недавно принятому Закону «О морских портах Украины», портовая акватория, средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, другие стратегические объекты портовой инфраструктуры не подлежат передаче в концессию.

Решение о предоставлении концессии принимается Министерством инфраструктуры Украины исключительно по результатам проведения концессионного конкурса.

В условия конкурсов должны входить обязательства со стороны концессионера, в частности, относительно выполнения обязательств указанных в постановлении государственных предприятий (в том числе по полученным кредитам), которые непосредственно связаны с активами, передаваемыми в концессию, и порядок передачи концессионеру таких обязательств.

По данным Мининфраструктуры, износ инфраструктуры украинских морских портов составляет 60-90%, а портовая отрасль Украины требует привлечения около 25 млрд грн инвестиций.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры предлагает создать Реестр морских портов Украины и подготовило проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Порядка ведения Реестра морских портов Украины».

Реестр будет вести учет всех украинских морских портов, сбор и хранение данных, необходимых для обеспечения безопасности мореплавания, охраны окружающей среды, а также для осуществления государственного надзора (контроля).

Администратором Реестра определено госпредприятие «Администрация морских портов Украины», держателем Реестра — Мининфраструктуры.