Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

"Торможение темпов экономического роста в течение года произошло в силу целого ряда экономических, в основном – внешних причин. Сейчас они выяснены, проанализированы, выводы из них сделаны. Ряд мер уже осуществляется. Но время и ситуация требуют вносить коррективы и ускорять наши действия. Вопрос стоит очень остро: как Украине найти собственный курс во время второй волны экономического кризиса. Именно собственный, потому что, во-первых, как аксиому нужно помнить, что кроме нас самих наши интересы никто не защитит», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что курс выхода из кризиса может опираться только на собственные силы. По словам главы правительства, нужно осознать, что правильно определенный курс и единство внутри Украины позволят нам выйти из кризиса более сильными.

"Лишний раз мы убеждаемся, что должны вместе сделать максимум возможного для развития внутреннего производства, внутреннего рынка. Еще активнее продвигать украинскую продукцию на традиционных и новых внешних рынках. И главное: мы должны бороться за сохранение каждого рабочего места", - подчеркнул Н.Азаров.