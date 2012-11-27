Эксперт считает, что Янукович взял курс на свертывание демократии

Такое мнение он высказал во время пресс-конференции в УНИАН.

«Трактую это событие как однозначное свидетельство того, что Президент Украины взял курс на свертывание демократии и любых признаков правового государства в нашей стране, и построение, по примеру Беларуси или других тоталитарных режимов, построение чего-то подобного в нашей стране для увековечения власти в своих руках», - отметил И.Колиушко.

По его убеждению, данный закон не имеет никакого отношения к праву, он противоречит целому ряду положений Конституции и доктринальных положений правовой науки. И.Колиушко убежден, что закон о референдуме будет законом "одноразового применения" - для изменения Основного Закона.

Эксперт сообщил, что возглавляемый им институт подготовил обращение к Президенту Украины с требованием не подписывать данный закон, это обращение подписали многие представители других экспертных институтов.

«Мы вчера его подписали, а сегодня даже не успели завезти в Администрацию Президента. Мы хотели, чтобы это обращение подписало как можно больше организаций – и здесь нас поддержали два десятка организаций – но, в отличие от многих других, данный закон оказался подписанным буквально за два рабочих дня», - заметил председатель правления Центра политико-правовых реформ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, Президент подписал закон «О всеукраинском референдуме», принятый парламентом 6 ноября.

Законом предусматривается, что всеукраинский референдум является одной из форм непосредственной демократии в Украине, способом осуществления власти непосредственно украинским народом, что заключается в принятии (утверждении) гражданами Украины (далее - граждане) решений по вопросам общегосударственного значения путем тайного голосования в порядке, установленном этим законом.

По предмету всеукраинский референдум может быть: об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесении изменений в Конституцию Украины, отмене, утрате действия или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона Украины или внесении изменений в действующий закон Украины (законодательный референдум); по любому вопросу, за исключением тех, в отношении которых референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум).

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

Субъектами инициирования всеукраинского референдума являются украинский народ, Верховная Рада Украины, в случаях и порядке установленном Конституцией Украины и данным законом. Субъектами назначения (провозглашения) являются Президент Украины и Верховная Рада Украины.

По народной инициативе может быть проведен всеукраинский референдум по любым вопросам, за исключением тех, в отношении которых всеукраинский референдум не допускается согласно Конституции Украины.

Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, которые имеют право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.