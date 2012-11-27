УДАР приглашает самовыдвиженцев, а КПУ придумывает, как создать свою фракцию

Представители оппозиции, параллельно с работой ПР, также начали активно работать над увеличением численности своих фракций.

"В парламентской фракции УДАР будут депутаты самовыдвиженцы, но сколько — станет известно в первый день работы Верховной рады VII созыва. Это люди, которые разделяют взгляды партии УДАР",— заявила Ирина Геращенко (УДАР) Коммерсанту-Украина.

В частности, самовыдвиженец Олесь Доний (округ N88; Ивано-Франковская область) заявил, что уже рассматривает предложение партии УДАР о сотрудничестве.

"Виталий Кличко и партия УДАР — единственные, кто ко мне обратился. Я пока не дал окончательного ответа, но уже был на партийном собрании. Видно, что они открыты к сотрудничеству, кроме того, эта партия сняла своего кандидата на округе в мою пользу", — рассказал господин Доний.

Лидер КПУ Петр Симоненко рассказал, как его партия попробует обойти норму регламента, позволяющую создавать фракцию только партиям, которые провели в парламент представителей по одномандатных мажоритарных округах (КПУ провела людей исключительно по списку - УНИАН).

"К нашей фракции присоединится Оксана Николаевна Калетник, которая победила в одном из округов Винницкой области", - сообщил Симоненко.

Однако эксперты считают, что это коммунистам не поможет, поскольку Калетник баллотировалась не от КПУ, а как самовыдвиженец.