Порошенко не исключает подписания новой программы сотрудничества с МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

Он отметил, что программа сотрудничества, действие которой заканчивается в середине декабря т.г. может быть продлена до августа 2013 года.

«На 8 месяцев может быть продолжена старая программа – до августа 2013 года. У нас на сегодняшний день такая возможность есть и она определена документами. Это зависит от доброй воли МВФ. Нам необходимо определиться, что нам больше нужно: старая программа, действие которой нужно продлить, или новая программа, которая будет разработана абсолютно на новых реалиях. Потому что реалии начала 2010 года, на которых разрабатывалась эта программа, и реалии глобального кризиса, с которыми мы вступаем в 2013 год, разные. Мы абсолютно не исключаем, что возможные варианты новой программы для нас также будут приемлемыми», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что новую программу сотрудничества с МВФ в случае необходимости можно будет разработать и принять до февраля 2013 года.

«Новую программу можно абсолютно реально разработать и принять до февраля 2013 года», - сказал П.Порошенко.

Программа сотрудничества Украины с МВФ выделении кредита stand-by в размере 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд долл.), подписанная 16 июля 2010 года на 29 месяцев, предусматривает возможность ее продления еще на 8 месяцев — до августа 2013 года.

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Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

В декабре 2010 г. был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за несогласованности условий предоставления средств, в частности, из-за отказа Украины повышать тарифы на газ для населения для улучшения финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины».