Польский эксперт: Украине не видать денег МВФ без повышения цены на газ

Международный валютный фонд (МВФ) не предоставит кредиты переживающей финансовые трудности Украине без повышения цен на газ для населения, которое покупает его у государства дешевле, чем страна закупает его у монопольного поставщика импортного топлива – российского "Газпрома".

Об этом пишет эксперт польского аналитического Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Аркадиуш Сарна в своем обзоре, текстом которого располагает УНИАН.

Аналитик считает, что украинские власти будут вынуждены пойти на непопулярные среди населения меры для того, чтобы улучшить ситуацию с государственными финансами в условиях замедления развития экономики, и иметь достаточно средств для осуществления рекордных выплат по внешним долгам в 2013 году.

По его мнению, украинские власти повысят цены на газ и коммунальные услуги. "Это необходимое условие для получения финансовой помощи и разблокирования 12 млрд долл., не выплаченных Украине по стабилизационному кредиту, утвержденному Украине в июле 2010 года, – отметил А.Сарна. – Это особенно важно в контексте обслуживания иностранного долга, поскольку в 2013 году Украина будет вынуждена выплатить 9 млрд долл., из них 5,5 млрд долл. – МВФ".

Аналитик назвал единственной альтернативой, которая позволит избежать непопулярных среди населения мер, получение финансовой поддержки из России. "Цена российской помощи может, однако, оказаться слишком высокой и означать изменение во внешней политике в направлении форсированных Москвой проектов реинтеграции постсоветского пространства", – считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, крупнейший кредитор Украины – Международный валютный фонд с 2011 года заморозил выплату средств, выделенных стране в рамках программы stand-by летом 2010 года, из-за отказа властей повысить цены на газ для населения.

Справка УНИАН. Россия заманивает Украину в созданный ею Таможенный союз значительными скидками на поставляемый в страну газ, приводя в пример соседнюю Беларусь, которая покупает российское топливо по цене около 160 долл. за тысячу кубометров, в то время как украинцы в четвертом квартале текущего года будут платить 430 долл. за 1 куб. м газа.