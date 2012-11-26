В ГПУ объяснили, чем киевский прокурор заслужил перевод в Луганск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

По сообщению пресc-службы, во время представления Ю.Демин отметил, что «решение по поводу назначения нового прокурора Луганской области принималось не один день. За годы своей деятельности А.Мельник проявил себя как хороший организатор и настоящий профессионал. Поэтому на эту ответственную должность он и был назначен».

В свою очередь А.Мельник рассказал о том, что до этого не работал в шахтерском регионе.

«Мне очень приятно возглавлять прокуратуру Луганской области. Работать в шахтерском крае я хотел, мне это интересно. К тому же область приграничная, поэтому у нас есть много вопросов по поводу нашей работы», — отметил новый прокурор Луганской области.

А.Мельник также пообещал выполнять задания, поставленные перед ним Генеральным прокурором Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября приказом Генпрокурора Украины прокурор Луганской области Николай Бескишкий назначен на должность прокурора Киева, а на должность прокурора Луганской области назначен Анатолий Мельник, который с февраля 2011 года был прокурором Киева. В органах прокуратуры А.Мельник работает с 1987 года, работал на руководящих должностях в Запорожской и Полтавской областях.