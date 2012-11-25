Медведчук думает, что Тимошенко и Луценко не повезло с адвокатами

"Моя оценка адвокатов Луценко и Тимошенко очень далека от позитивной", - заявил он в эфире "5 канала".

В то же время, отвечая на вопрос, означает ли это, что защитники виноваты в том, что Тимошенко и Луценко находятся за решеткой, Медведчук сказал: "Ну что вы. С вашей логики, это примерно так, как кто-то меня обвиняют в том, что Стус сидел или погиб в местах лишения свободы, потому что Медведчук это сделал ".

Однако, по словам экс-главы АП, "позиция защиты Юлии Тимошенко изначально была неправильной".

Он подчеркнул, что в январе 2009 года, подписывая газовый контракт с Россией, Тимошенко "действовала в ситуации крайней необходимости".

Медведчук назвал несостоятельным обвинение, по которому осуждена Тимошенко. "Если я считаю, что это обвинение несостоятельно, то этот человек должен быть на свободе", - добавил он.

Экс-глава АП также согласился с тем, что дело Тимошенко являются политическими репрессиями.

В то же время, Медведчук считает, что "события января 2009 года - это предмет для обвинений господина Ющенко".

Относительно адвокатов экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Медведчук сказал, что не знает материалов его дела, поэтому не может их комментировать. "Но отдельных адвокатов его я знаю", - добавил он.

Украинская правда