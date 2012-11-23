Суд в Харькове открылся, перенес слушание дела Тимошенко - и закрылся

Киевский районный суд Харькова перенес слушание дела ЕЭСУ относительно обвинения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на 10.00 18 декабря 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой Юлии Тимошенко и ее защитника Евгении Тимошенко.

К.Садовский заметил, что решение по ходатайству защиты Ю.Тимошенко о закрытии уголовного дела до полного выздоровления подсудимой будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса. Сторонники Ю.Тимошенко, которые присутствовали в зале судебных заседаний, встретили решение К.Садовского скандированием: «Юлі волю», «Банду геть».

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко после ознакомления с приглашением прибыть 23 ноября на заседание Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ написала очередное заявление об отказе прибыть в суд. По данным пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, «осужденная отметила, что она принимает реабилитационные процедуры в стационарном медицинском заведении, в связи с чем отказывается от участия в судебном заседании».

Руководство Качановской исправительной колонии проинформировало Киевский районный суд Харькова о том, что Ю.Тимошенко представила такое заявление.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.