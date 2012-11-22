Портнов: Сообщение об обязательном ношении паспортов - это дезинформация

«Новый Уголовный процессуальный кодекс не требует от граждан иметь при себе паспорт 24 часа в сутки», — об этом корреспонденту «ЗиБ» заявил Советник Президента Украины — руководитель главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей Портнов.

Он назвал дезинформацией сообщения, появившиеся в некоторых средствах массовой информации, о том, что со вступлением в силу нового УПК милиция может задерживать гражданам, и им необходимо носить с собой паспорт. «Новый кодекс содержит исключительный перечень оснований для ограничения свободы граждан, и никакого произвольного задержания на улицах он не допускает», — заверил А.Портнов.

«Да, в кодексе предусмотрены случаи, когда допускается задержание уполномоченным лицом без определения следственного судьи. Но это — исключительные случаи, например, когда гражданина застали во время совершения преступления, а также для пресечения покушения на совершение преступления, — пояснил советник главы государства. — Также задержание допустимо, если непосредственно после совершения преступления очевидец, включая потерпевшего, укажет, что именно этот гражданин совершил преступление, либо же на месте событий будут выявлены прямые доказательства этого».

Кроме того Портнов опроверг информацию о возможности наложения ареста, осмотра и выемки корреспонденции, а также снятия информации с телекоммуникационных сетей и электронных информационных систем без разрешения суда.

Портнов отметил, что «согласно новому Уголовному процессуальному кодексу негласные действия, ограничивающие конституционные права граждан, могут осуществляться исключительно по решению суда».

Он напомнил, что новый УПК предусматривает лишь несколько негласных следственных действий, не требующих судебного разрешения. В частности, так называемый специальный следственный эксперимент, имитация обстановки преступления, или контроль за поставками или оперативным закупками, которые практикуются, например, при раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

«Без решения суда также могут выполняться специальные задачи по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации, или внедрение сотрудника правоохранительных органов в организованную преступную группу», - отметил советник главы государства. Такой процесс урегулирован законодательно и происходит в режиме строгой тайны.

«Во всех других случаях негласные следственные действия без судебного разрешения невозможны», - отметил А.Портнов.

Кроме того, отметил советник Президента, новый УПК предусматривает, что лица, права которых были ограничены по решению суда, даже лицо, не знавшее о негласных следственных действиях, которые осуществлялись по отношению к нему, должны быть уведомлены о таком ограничении их конституционных прав прокурором или его поручению следователем в течение 12 месяцев.

«Новый УПК признан европейскими экспертами как один из самых прогрессивных в Европе, - отметил Портнов. - И хотя в европейских странах некоторые оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться и без решения суда, в Украине все негласные следственные действия контролируются только судом».

Напомним, что новый Уголовный процессуальный кодекс вступил в силу 20 ноября 2012 года.