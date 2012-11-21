Мельниченко вызвали на допрос по делу Пукача

Бывшего майора Управления Госохраны Николая Мельниченко вызвали на 11.00 22 ноября на судебное заседание Печерского районного суда Киева для допроса в качестве свидетеля по делу об обвинении экс-генерала МВД Украины Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщила представитель интересов в суде Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко

Она заметила, что таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство М.Гонгадзе.

По словам В.Теличенко, решение о вызове Н.Мельниченко суд принял позавчера, 19 ноября.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в закрытом режиме рассматривает дело об обвинении экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

Генеральная прокуратура 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу это уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.