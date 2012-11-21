Мельниченко вызвали на допрос по делу Пукача

17:28, 21 ноября 2012
Политика
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Мельниченко вызвали на завтра в Печерский суд на допрос по делу Пукача.

Теличенко говорит, что суд удовлетворил ходатайство Мирославы Гонгадзе

Бывшего майора Управления Госохраны Николая Мельниченко вызвали на 11.00 22 ноября на судебное заседание Печерского районного суда Киева для допроса в качестве свидетеля по делу об обвинении экс-генерала МВД Украины Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщила представитель интересов в суде Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко

Она заметила, что таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство М.Гонгадзе.

По словам В.Теличенко, решение о вызове Н.Мельниченко суд принял позавчера, 19 ноября.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в закрытом режиме рассматривает дело об обвинении экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

Генеральная прокуратура 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу это уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

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