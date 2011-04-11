Суд дал санкцию на арест Комарницкого

Печерский районный суд Киева дал санкцию на арест председателя фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Дениса КОМАРНИЦКОГО.

Как сообщил УНИАН адвокат Д.КОМАРНИЦКОГО Андрей ФЕДУР, таким образом, суд удовлетворил представление Генеральной прокуратуры Украины, которая просила избрать для указанного лица меру пресечения – содержание под стражей.

«Суд дал санкцию на арест на два месяца», - сказал А.ФЕДУР, добавив при этом, что на протяжении указанного срока Д.КОМАРНИЦКИЙ будет находиться в СИЗО.