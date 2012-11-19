В оппозиции считают закон Магнитского «первым звоночком для Януковича»

Международные правозащитные организации допускают, что принятие законопроекта о введения «списка Магнитского» может иметь прямые последствия для Украины. "Я думаю, что США в дальнейшем смогут использовать нормы этого закона для введения санкций против украинских чиновников", - заявила русской службе "Голоса Америки" представитель международной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк. Она также уточнила, что этот закон не может быть применен к Украине, однако он должен стать предостережением для украинских властей: "Создается некий прецедент и механизм борьбы с коррупцией, который может быть отработан и применен также к другим коррумпированным странам, в том числе и к Украине". По мнению госпожи Романюк, если подобный сценарий будет применен к Украине, это будет связано прежде всего с делом Юлии Тимошенко, - пишет Коммерсант-Украина.

Подобные опасения небезосновательны, - отмечает издание. В сентябре сенат США уже принял резолюцию по Украине с требованием освободить Юлию Тимошенко и других заключенных оппозиционеров. В противном случае сенат призывал государственный департамент ввести санкции в отношении причастных к этим делам чиновников. Партия "Батькивщина" в свою очередь направила в США и Евросоюз список с фамилиями 54 чиновников, к которым, по мнению оппозиции, должны быть применены санкции.

В оппозиции считают, что "закон Магнитского" будет применяться ко всем странам, где нарушаются права человека. "Принятие этого документа является первым звоночком для Виктора Януковича. Теперь этот закон может быть применен в том числе к тем, кто был организатором, вдохновителем и заказчиком политических репрессий в Украине. Поэтому, несомненно, этот закон будет использован госдепом и президентской администрацией для того, чтобы поставить Януковича на место",— заявил первый заместитель председателя парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей Соболев. Кроме того, по его словам, список лиц, для которых оппозиция будет требовать санкций, пополнится теми, кто "прямо причастен к фальсификациям выборов — это и судьи, и силовики, и представители администрации на местах, и первые лица государства".