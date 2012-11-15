Томенко: перевыборов не может быть - только переголосование

Такое мнение вице-спикер озвучил в эфире телеканала ТВi.

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"Даже если допустить, что Центральная избирательная комиссия не может определить результаты выборов, то - это переголосование, а не перевыборы. То есть, назначается дата и еще раз голосуется. Уже под надзором международных наблюдателей считается, - цитирует Украинская правда. - Перевыборов точно не может быть - только процедура переголосования".