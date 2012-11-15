Жена Луценко апеллирует к Азарову

После обнародования отчета Европейского комитета Совета Европы по предотвращению истязаний и жестокого обращения правительство Украины «должно доказать на деле задекларированные стремления на пути к Европе в сфере соблюдения прав человека». Об этом заявила жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Ирина Луценко, комментируя обнародованный вчера отчет Европейского комитета СЕ по предотвращению истязаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», понадобилось почти два года, чтобы нелечение и непредоставление надлежащей медицинской помощи Ю.Луценко были признаны истязанием. «Украинская власть все это время имитировала заботу о здоровье незаконно заключенного Ю.Луценко, постоянно отчитываясь об «удовлетворительном состоянии здоровья» экс-министра: и во время 32-дневной голодовки, и во время 15-часовых судебных заседаний с неоднократным вызовом «скорой помощи», и во время обнародования реальных диагнозов от цирроза печени до гепатита», - отметила И.Луценко.

По ее словам, даже Комитет в своем отчете четко указывает, что именно «тюремная администрация несет ответственность за охрану здоровья всех заключенных; все возможные усилия должны быть сделаны, чтобы гарантировать, что точный диагноз будет немедленно установлен и что адекватное лечение… предоставляется всем заключенным».

«Об этом неоднократно отмечали и адвокаты экс-министра. Напомню, что и омбудсмен Валерия Лутковская четко заявила об ответственности исключительно Государственной пенитенциарной службы за жизнь всех без исключения заключенных», - напомнила И.Луценко.

«Комитет по предотвращению истязаний отметил и значительные задержки в организации специализированных медицинских осмотров за пределами пенитенциарных заведений, поэтому настоятельно призвал украинскую власть предпринять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы в будущем все заключенные, которые нуждаются в профессиональном лечении, попадали в больницу без неоправданной задержки», - отметила жена политзаключенного.

Она напомнила, что защита экс-министра неоднократно обращалась как в Печерский райсуд, так и в администрацию Менской ИК №91, где в настоящее время отбывает наказание политик, относительно необходимости госпитализации Ю.Луценко в специализированное стационарное медицинское заведение для прохождения не только обследования, но и обязательного лечения. «Но наши обращения не были услышаны ни разу», - добавила она.

«В своем отчете Европейский комитет отметил и жесткие ограничения в общении арестованных с внешним миром. Многим арестантам не разрешается: принимать любых лиц, которые не являются их адвокатами; осуществлять телефонные звонки на протяжении длительного времени. Именно такая позиция авторитетной организации подкрепляет наши постоянные заявления о нарушении права Ю.Луценко на встречи с адвокатами, защитниками, другими лицами, как выражают желание встретиться с заключенным политиком», - отметила И.Луценко.

«Я уверена, что такой отчет Европейского комитета Совета Европы по предотвращению истязаний и жестокого обращения уже воспринят миром как безоговорочное доказательство нечеловеческого обращения с украинскими политзаключенными, которое не будет нуждаться в дополнительных подтверждениях», - отметила И.Луценко.

По ее словам, этим отчетом доказано, что ни Президент Украины как гарант соблюдения прав всех украинцев, ни Министерство здравоохранения как государственная структура по сохранению здоровья украинцев не выполняют своих функций и обязанностей перед своими гражданами и обязательства перед международным организациями.

«Теперь украинское правительство, которому направлен этот отчет, должно доказать на деле задекларированные стремления на пути к Европе в сфере соблюдения прав человека», - отметила жена экс-министра.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Европейский комитет Совета Европы по предотвращению истязаний и жестокого обращения обнародовал свой отчет, составленный по результатам посещения ряда исправительных учреждений специалистами Комитета с 29 ноября по 6 декабря 2011 года.

В частности, в отчете эксперты организации подчеркнули, что тюремная власть несет ответственность за охрану здоровья всех заключенных, и должна приложить все усилия, чтобы обеспечить немедленное установление точного диагноза больных заключенных и предоставление адекватного лечения всем заключенным. В связи с этим особую обеспокоенность Комитета вызвало лечение и медицинское обследование Юрия Луценко, Юлии Тимошенко и Валерия Иващенко.