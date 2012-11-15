Украина сбила с толку ЕЭК «формулой Януковича»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

«Мы до настоящего времени не в полной мере понимаем, что означает формула «3+1». С математической точки зрения я понимаю, что это такое, а вот с точки зрения взаимодействия между Украиной и ТС мы не до конца понимаем саму суть предложения», - сказал А.Слепнев.

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При этом он подчеркнул, что ЕЭК более чем настроена на активизацию отношений с Украиной и это подтверждается действиями.

Он сообщил, что 28 ноября в Москве пройдет первое заседание координационной группы диалога по торговым вопросам, в котором со стороны ЕЭК будет принимать участие он и министр Петр Порошенко - со стороны Украины.

Как отметил А.Слепнев, договоренность о проведении такого диалога была достигнута в ходе встречи премьер-министра Украины Николая Азарова и председателя ЕЭК Виктора Христенко.

«Наша цель - снятие барьеров, содействие торговле, гармонизация и сближение технического регулирования, предоставление больше информации о взаимодействии в рамках ТС и законодательстве нашего интеграционного объединения», - подчеркнул он.

По его мнению, такая информированность и большее сближение будут содействовать более тесному партнерству.

«Мы настроены на кооперацию и взаимодействие, укрепление связей», - добавил А.Слепнев.

При этом он напомнил, что Украина хочет стать наблюдателем при ЕЭК.

«Украинская сторона проявляет активное внимание к нашим процессам. В частности, на последней встрече, которая была в сентябре (встреча Н.Азарова и В.Христенко в Киеве - УНИАН) было сделано заявление о том, что Украина хотела бы получить статус наблюдателя при наших интеграционных органах и плотнее взаимодействовать», - сказал А.Слепнев.

По его словам, это предложение сейчас рассматривается в ЕЭК с учетом правовой базы, которая пока не предусматривает статуса наблюдателя.

«Тем не менее, мы понимаем, о чем говорится и что имеется ввиду. Мы со своей стороны не против, а даже наоборот – «за», - сказал он.

Министр подчеркнул, что шаги Украины по ратификации соглашение о ЗСТ СНГ были очень важны.

«Именно Украина запустила этот договор в силу. Мы это помним, знаем и ценим, а также понимаем, что здесь больше, чем просто ратификация очередного договора. Эта была определенная политическая дискуссия и определенный политический выбор, который подчеркивает заинтересованность Украины в развитии экономических связей с нашим объединением, что отвечает нашим задачам», - сказал А.Слепнев.

Он убежден, что если будет меньше политика, а больше дел - формула сотрудничества Украины и ТС будет ясна.

Как сообщал УНИАН, В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

14 ноября с. г. Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко заявил, что Россия, отказывая Украине в сотрудничестве с Таможенным союзом по формуле «3+1», фактически использует его с другими странами.

«Мы предлагали формулу «3+1». Это формула Таможенный союз не устраивает...Но вот только, что завершился визит премьер-министра России во Вьетнам и там достигнута договоренность о начале работы над соглашением о зоне свободной торговли. Это факт. То есть с кем-то можно, а с кем-то - нет», - сказал В.Ельченко.

По его словам, есть много других примеров, которые не способствуют пониманию между Украиной и Таможенным союзом.

Он напомнил, что каждый месяц приходят сообщения о вводе новых ограничений для украинских товаров или открываются расследования в отношении какой-то продукции.

«С начала это была трубная продукция, потом молочная, потом проблемы с сырами. До этого были карамель и шоколад», - напомнил он.

В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии В.Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.