Оппозиция проиграла суд еще по двум округам

Высший административный суд Украины отказался удовлетворить иск Объединенной оппозиции «Батькивщина» к Центральной избирательной комиссии относительно отмены решения комиссии о признании самовыдвиженцев Александра Домбровского и Виктора Жеребнюка победителями в 11-ом и 14-ом одномандатных избирательных округах в Винницкой области.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Тамара Мазур, которая является представителем кандидата в народные депутаты от Объединенной оппозиции в 14-ом округе Ивана Мельничука.

«Около 12 часов (с 14 на 15 ноября – УНИАН), и в 11-ом, и в 14-ом округе суд вынес решение, которым отказал в удовлетворении иска, а соответственно, оставил тот результат, который был установлен Центральной избирательной комиссией», - сказала она.

Также Т.Мазур отметила, что суд не принял во внимание никаких замечаний о многочисленных нарушениях требований законодательства во время установления итогов голосования в окружных избирательных комиссиях.

«Не принял во внимание суд также и те доводы, что результаты, которые мы сегодня имеем, не соответствуют волеизъявлению избирателей в этих округах, и что этот результат создан искусственно путем многочисленных злоупотреблений и фальсификаций уже после того, как выборы состоялись», - отметила адвокат.

В то же время Т.Мазур подчеркнула, что теперь кандидаты могут обращаться только в Европейский суд по правам человека. По ее словам, еще до начала судебных процессов И.Мельничук и кандидат от оппозиции в 11-ом округе Наталия Солейко положительно высказывались относительно подачи таких обращений в ЕСПЧ.

«Единственная проблема, что решение Европейского суда может быть через 2, 4 и даже 6 лет», - добавила Т.Мазур.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября ВАСУ открыл производство по делам «Объединенная оппозиция против ЦИК» относительно незаконных решений Центральной избирательной комиссии о признании победителями в округах №№ 11 и 14 провластных кандидатов.

ВАСУ запретил ЦИК официально обнародовать результаты выборов в округах №№ 11 и 14 до решения дела в суде и запретил редакциям газет «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» публиковать сообщение ЦИК о результатах голосования в этих округах.

Суд также вытребовал у Центризбиркома всю избирательную документацию по этим округам, в частности все протоколы заседаний и решения окружных и участковых комиссий.

Справка УНИАН. 11 ноября Объединенная оппозиция «Батькивщина» заявила, что члены ЦИК стали соучастниками уголовного преступления, легитимизировав «кражу голосов избирателей» в мажоритарных округах №11 и №14, в которых ЦИК признала победителем по округу №11 А.Домбровского, а по №14 – В.Жеребнюка.

В оппозиции отмечали, что первичный подсчет голосов и протоколы с мокрыми печатями засвидетельствовали убедительную победу кандидатов от Объединенной оппозиции Н.Солейко по 11 округу и И.Мельничука по 14 округу.

13 ноября в газете "Голос Украины" были обнародованы результаты выборов в Верховную Раду Украины.