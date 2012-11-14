От тюремщиков требуют допустить к Тимошенко журналистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе движения “Спільна справа” со ссылкой на координатора движения Александра Данилюка.

Он отметил, что в ситуации, когда Ю.Тимошенко продолжает голодовку в знак протеста против массовых фальсификаций, которые имели место на парламентских выборах, она, как лидер политической силы, за которую проголосовал каждый четвертый украинец, имеет право лично обратиться к своим избирателям и самостоятельно озвучить свою позицию.

Такое обращение, по его словам, позволит избежать любых спекуляций относительно произвольной интерпретации заявлений лидера оппозиции и настоящего состояния ее здоровья.

"Если тюремщики организовали в сентябре пресс-конференцию Юлии Абапловой, которая интересна лишь тем, что была соседкой Тимошенко по камере, мы не видим никаких препятствий для обеспечения такого же права человеку, которого поддерживают миллионы украинцев", - отметил А.Данилюк.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове.

29 октября Ю.Тимошенко в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов объявила бессрочную голодовку.