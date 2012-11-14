Лавринович не думает, что Тимошенко силой потянут в суд

Такое мнение он высказал сегодня во время пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, при решении вопроса - доставлять или не доставлять участника судебного процесса в суд, учитывают состояние здоровья этого человека. “Не будет никаких действий, которые могли бы ухудшить состояние здоровья”, - сказал А.Лавринович.

В то же время он отметил, что если человеку его состояние здоровья не мешает принимать участие в судебных заседаниях, то органы обеспечивают его явку и доставку в суд.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября представитель государственного обвинения Виктория Калита заявила после заседания суда по делу о корпорации «Единые энергетические системы Украины», что экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко, находящаяся в стационаре ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, может принимать участие в судебных заседаниях.

«В соответствии с заключениями судебно-медицинской экспертизы, нет данных о том, что подсудимая тяжело больна, она может принимать участие в судебных заседаниях», - сказала В.Калита.

В то же время, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко считает, что «единственным правовым решением относительно человека, который находится на стационарном лечении, является приостановка рассмотрения дела до выздоровления. Это прямая, императивная норма закона, которая не дает судье никаких возможностей».

С.Власенко назвал абсурдом слова представителя государственного обвинения В.Калиты, которая выразила убеждение, что суд найдет юридические инструменты, чтобы Ю.Тимошенко принимала участие в судебных заседаниях.

«Прозвучало заявление прокурора о том, что они считают, что суд должен найти возможность доставить Тимошенко. Это тоже абсурд. Нужно определиться: или Юлия Владимировна больна, и ее нельзя выписывать из больницы, и тогда нужно остановить производство по делу, или нужно ее выписать, перевести в колонию, если она здорова, и после этого ее возить на суд. Они ее из больницы не выписывают, но при этом они будут искать возможности, как из больницы доставлять ее в суд. Это бред», - отметил С.Власенко.