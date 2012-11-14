Власенко: Дело Тимошенко по ЕЭСУ будет слушаться по старому УПК

Об этом в комментарии УНИАН сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Что касается дел, которые уже находятся в суде. В соответствии с переходными положениями нового УПК невозможно половину дела слушать по старому УПК, а половину дела - по новому. Соответственно, все эти дела будут слушаться по действующему на сегодняшний день Уголовно-процессуальному кодексу», - сказал С.Власенко.

В то же время С.Власенко отметил, что во время расследования и судебного рассмотрения дел в отношении Ю.Тимошенко УПК «не соблюдался ни на стадии возбуждения дела, ни на досудебном следствии, ни на стадии ознакомления с материалами, ни на стадии рассмотрения дела в суде, ни на стадии исполнения наказания, ни на какой стадии».

По мнению защитника, по делам в отношении Ю.Тимошенко «никто не собирается соблюдать» как норм старого, так и норм нового УПК.

«Нам все равно, по старому УПК, по новому УПК, по среднему УПК. Проблема же не в УПК. Проблема в том, что ни следствие, ни суды по делам Тимошенко никаких УПК не соблюдают. И новый они не будут соблюдать. По делу ЕЭСУ, которое рассматривается в Харькове, судья должен был его закрыть, потому что это дело уже было рассмотрено Верховным судом и закрытие этого дела было признано законным в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления. Второе, у него нет юрисдикции, а он продолжает слушать дело. Какая мне разница, старый УПК, новый УПК, если этот УПК никто не собирается исполнять? Какая разница, какой УПК, если этот УПК нарушается?», - подчеркнул защитник.

По мнению С.Власенко, специально под дело Ю.Тимошенко в апреле 2011 года в УПК были внесены изменения, которыми вводились ограничения защитников на ознакомление с материалами уголовного дела.

С.Власенко подчеркнул, что УПК 1960 года, «если его придерживаться, давал достаточно возможностей для защиты прав и интересов обвиняемого лица».

«Если взять УПК по состоянию на 2010 год и его придерживаться и нормально слушать дело, тогда есть достаточно возможностей защищаться. Просто в наших делах УПК нарушали каждый день, каждые пять минут. И проблема не в том, что плохой УПК, а проблема в том, что его никто не исполнял и не собирался исполнять», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, новый Уголовный процессуальный кодекс Украины вступает в силу 20 ноября 2012 года.