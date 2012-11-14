Совет Европы призывает власть лечить узников за пределами тюрем

Об этом говорится в специальном отчете, обнародованном сегодня Комитетом, сообщает «Тиждень».

Отчет был составлен по результатам посещения ряда исправительных учреждений специалистами Комитета с 29 ноября по 6 декабря 2011 года.

Эксперты организации подчеркнули, что тюремная власть несет ответственность за охрану здоровья всех заключенных и должна приложить все усилия, чтобы обеспечить немедленное установление точного диагноза больных заключенных и предоставление адекватного лечения всем заключенным.

В связи с этим особую озабоченность Комитета вызвало лечение и медицинское обследование Юрия Луценко, Юлии Тимошенко и Валерия Иващенко.

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«Комитет должен выразить свою обеспокоенность тем, что в отношении каждого из трех отмеченных лиц происходили значительные задержки (по различным причинам) в назначении и проведении специальных медицинских осмотров за пределами СИЗО. Подобные проблемы ЕКПП наблюдал неоднократно во время своих предыдущих визитов в киевское СИЗО и другие пенитенциарные учреждения в Украине. Комитет настоятельно призывает украинскую власть принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы впредь все узники, нуждающиеся в профессиональном лечении или осмотре, попадали в больницы за пределами СИЗО без неоправданной задержки», - говорится в докладе.

Комитет также просит украинскую власть предоставлять ему детальные отчеты обо всех медицинских процедурах, проведенных в отношении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, а также предоставить ему копию доклада членов международной медицинской комиссии, которая обследовала Ю.Тимошенко в феврале 2012 года.