В оппозиции не исключают, что будут блокировать работу новой Рады

Об этом заявил народный депутат от “БЮТ-Батькивщины” Сергей Соболев, комментируя намерение оппозиции применять как парламентские, так и непарламентские методы борьбы с властью.

По теме: Оппозиция подвела итоги выборов и собралась в Раду

“Это означает разные методы, которые будут использоваться непосредственно в парламенте и за его пределами. В самом парламенте мы можем применить, например, такой крайний метод, как блокирование работы Верховной Рады. Без сомнения, мы будем использовать это метод работы...”, - сказал в интервью газете “День” (№ 207 от 14 ноября).

В частности, по словам С.Соболева, к такому методу оппозиция будет прибегать, если власть и в дальнейшем будет повышать пенсионный возраст для мужчин, допускать голосование депутатов чужими карточками, и в ряде других случаев.