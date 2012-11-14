Янукович сказал Байдену, что власть старается

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.Янукович сказал в телефонном разговоре с Дж.Байденом.

Вице-президент США выразил обеспокоенность в связи с недавними парламентскими выборами в Украине и попросил главу украинского государства обеспечить справедливый и прозрачный избирательный процесс.

"Вице-президент Байден говорил сегодня по телефону с Президентом Украины Виктором Януковичем, чтобы поблагодарить его за поздравления в связи с выборами, состоявшимися на прошлой неделе", - говорится в сообщении Белого дома. "Напомнив о сильной заинтересованности Соединенных Штатов в укреплении отношений с Украиной, вице-президент выразил обеспокоенность в связи с недавними парламентскими выборами в Украине и попросил президента Януковича обеспечить справедливое и прозрачное завершение процесса. Он также призвал Украину жить согласно демократическим обещаниям и положить конец практике избирательного правосудия ", - отмечается в документе.

В.Янукович и Дж.Байден также обсудили вопросы внутриполитической жизни Украины и вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной на международной арене.