Янукович сказал Байдену, что власть старается

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.Янукович сказал в телефонном разговоре с Дж.Байденом.

Вице-президент США выразил обеспокоенность в связи с недавними парламентскими выборами в Украине и попросил главу Украинского государства обеспечить справедливый и прозрачный избирательный процесс.

В.Янукович и Дж.Байден также обсудили вопросы внутриполитической жизни Украины и вызовы, которые сегодня стоят перед нашим государством на международной арене.