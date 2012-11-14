Янукович сказал Байдену, что власть старается

10:42, 14 ноября 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович заверил вице-президента США Джозефа Байдена, что власть Украины делает все для обеспечения завершения честного и открытого избирательного процесса.

Янукович успокаивает Америку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.Янукович сказал в телефонном разговоре с Дж.Байденом.

Вице-президент США выразил обеспокоенность в связи с недавними парламентскими выборами в Украине и попросил главу Украинского государства обеспечить справедливый и прозрачный избирательный процесс.

В.Янукович и Дж.Байден также обсудили вопросы внутриполитической жизни Украины и вызовы, которые сегодня стоят перед нашим государством на международной арене.

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