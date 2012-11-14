Вице-президент США высказал Януковичу беспокойство в телефонном разговоре

"Вице-президент Байден говорил сегодня по телефону с Президентом Украины Виктором Януковичем, чтобы поблагодарить его за поздравления в связи с прошедшими на прошлой неделе выборами", - говорится в сообщении Белого дома.

"Напомнив о сильной заинтересованности Соединенных Штатов в укреплении отношений с Украиной, вице-президент высказал обеспокоенность в связи с недавними парламентскими выборами в Украине и попросил президента Януковича обеспечить справедливое и прозрачное завершение процесса.

Он также призвал Украину жить в соответствии со своими демократическими обещаниями и положить конец практике избирательного правосудия", - отмечается в документе.