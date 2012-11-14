Донецкие коммунисты обвиняют Партию регионов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого обкома Компартии Украины, такое заявление сделал экс-кандидат в народные депутаты, первый секретарь Донецкого обкома КПУ Николай Кравченко.

По его словам, блокирование счетов местных органов власти со стороны Госказначейства, является наглядным примером того, как власть оплачивала избирательные компании своих кандидатов бюджетными деньгами.

«Тот факт, что блокирование Госказначейством счетов местных бюджетов продолжалось на протяжении всей избирательной компании еще раз доказывает: у провластной партии никогда не существовало плана по реализации тех самых «покращень», о которых на протяжении всей предвыборной кампании говорил каждый из ее кандидатов», - сказал Н.Кравченко. При этом он подчеркнул, что «все красивые жесты власти с лихвой оплачены из карманов простых украинцев».

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Как утверждает политик, большую часть задержанных платежных поручений и заблокированных счетов, по данным экспертов, составляют так называемые незащищенные статьи расходов местных бюджетов: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, содержание учреждений бюджетной сферы и социальной инфраструктуры. «Победа провластных кандидатов будет стоить украинцам теплых квартир, льготного проезда в транспорте, качественного медобслуживания и не вовремя выплаченных зарплат», - уверен Н.Кравченко.

Корреспонденту УНИАН в горсоветах некоторых городов Донецкой области неофициально подтвердили, что Госказначейство действительно тормозит платежи и периодически блокирует счета местных бюджетов. Так, в Донецком горсовете ответили: «Да, с конца, или даже с середины сентября и по сегодняшний день у нас существуют большие проблемы с Госказначейством».

Как сообщал УНИАН, руководители Кировограда, Львова, Тернополя, Сум в последние месяцы перед выборами в Верховную Раду 28 октября заявляли о проблемах, возникших из-за задержки платежей Госказначейством.