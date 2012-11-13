ВСЮ проверит 27 судей за нарушение присяги при рассмотрении «избирательных дел»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего совета юстиции.

В Высший совет юстиции поступили обращения субъектов избирательного процесса о привлечении судей к ответственности за нарушение судейской присяги.

«По состоянию на сегодняшний день назначено 7 проверок, касающихся действий 27 судей. Из них 13 судей – местных судей и 14 – апелляционных», - отметили в пресс-службе ВСЮ, заметив, что после проведения всех необходимых процедур, материалы проверок будут рассмотрены на заседании Высшего совета юстиции и по ним будут приняты соответствующие решения.

При этом в пресс-службе не уточнили, от кого именно поступили обращения, и каких избирательных округов они касаются. Однако заметили, что среди прочих обращений есть материалы относительно действий судей, рассматривавших жалобу о результатах выборов в избирательном округе № 94 Киевской области, где победа была отдана Татьяне Засухе.