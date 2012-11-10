Усенко-Черная требует учесть 30 тысяч голосов избирателей

Центральная избирательная комиссия не смогла начать процесс объявления официальных результатов выборов народных депутатов Украины 28 октября в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в заседании опять объявлен технический перерыв на 10 минут в связи с требованием заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной и члена ЦИК Юлии Швец упразднить решение окружной избирательной комиссии № 94 (Обухов, Киевская область) о признании недействительными результатов голосования по партийным спискам на 27 избирательных участках этого округа.

«Было бы мудро со стороны Центральной избирательной комиссии, если бы сейчас, перед тем, как устанавливать итоги, ЦИК упразднила бы это постановление ОИК и учла бы 30 тысяч голосов избирателей, которые они отдали за разные политические силы», - сказал представитель ВО «Батькивщина» Руслан Князевич.

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В свою очередь секретарь ЦИК Татьяна Лукаш отметила, что сейчас в судах нет открытых судопроизводств по обжалованию постановления ОИК о признании недействительным голосование по многомандатному округу на 27 избирательных участках Обухова.

«И это является законным основанием, чтобы рассматривать вопрос об установлении результатов», - отметила она.

Ж.Усенко-Черная уточнила, что согласно решению ОИК, было признано недействительным голосование в 27 из 130 избирательных участков, созданных в округе.

«Были проигнорированы голоса 31 тысяч 205 избирателей. Эта цифра составляет 34,12 % от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании в этом округе. По моему мнению, это является преступлением против избирательных прав граждан Украины», - отметила она.

Заместитель председателя ЦИК также напомнила решение Европейского суда по правам человека по делу относительно Украины от 7 февраля 2008 года, в котором признано своевольным решение об отмене результатов голосования на 4 избирательных участках.

Кроме того, Ж.Усенко-Черная также проинформировала об аналогичном решении Львовского суда.

«Решением суда было отменено постановление ОИК № 125 о признании голосования на одном избирательном участке недействительным. Это решение набрало законной силы. Есть решение апелляционной инстанции, которое подтвердило его законность. Давайте не будем становиться тем органом, которым разрушает избирательные права. Я предлагаю объявить перерыв и учесть голоса свыше 30 тысяч избирателей. Поскольку если каждый из них обратится в Европейский суд, и каждому из них будет выплачена компенсация по 10 тыс евро, не хватит никаких денег», - заявила Ж.Усенко-Черная.

Однако член ЦИК Михаил Охендовский призвал коллег придерживаться процедуры установления результатов выборов.

«Основой для составления протокола является 225 протоколов в пределах одномандатных округов. Протокол ОИК № 94 во время приема не подвергался сомнению. Никто из членов комиссии не вносил проектов решений, которые бы поставили под сомнение результаты голосования по многомандатному округу в округе № 95. Демократия – это процедура. Давайте будем двигаться согласно процедуре», - отметил он.