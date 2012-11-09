"Батькивщина" проиграла суд за голоса 30 тысяч избирателей

Такое решение коллегии судей зачитал председательствующий судья Олег Головенко после полуночи в пятницу.

"Принимая во внимание наличие судебных решений о противоправном недопуске официальных наблюдателей на голосование судьи пришли к выводу о необоснованности исковых требований", - сказал судья.

В решении суда отмечается, что во время заседания суд установил, что на заседании ОИК94 рассматривался вопрос о признании голосования недействительным на 27 участках.

Суд установил, что за решение проголосовали 17 членов комиссий, из них 12 были "за", "против" - 5 членов ОИК, которые высказали отдельное мнение.

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"Решение было принято полномочным составом комиссии с соблюдением основ свободного волеизъявления каждого члена окружной избирательной комиссии", - цитирует Украинская правда.

Кроме того суд отказался принимать к рассмотрению ходатайство одного из лидеров оппозиции Арсения Яценюка, в котором он просил суд приобщить к делу документ, который свидетельствовал о том, что кандидат в депутаты Засуха брала кредит в Укргазбанке. Яценюк высказал допущение, что эти деньги пошли на подкуп членов комиссии. Он также просил обратиться в прокуратуру с просьбой расследовать этот факт.

"Ходатайство удовлетворению не подлежит... "Заявленное ходатайство не содержит доказательств, которые свидетельствуют о нарушении закона со стороны кандидата Засухи", - зачитал решение судья Головенко.

Таким образом, суд оставил в силе решения ОИК о признании недействительным голосования на 27 участках, которые составляет 30 тысяч голосов. Решение ОИК базировалось на решениях судей на основании обращений наблюдателей от Партии регионов и Татьяны Засухи, которые утверждали, что их не пустили на избирательный участок.