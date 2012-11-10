Еще 57 мажоритарщиков стали неприкосновенными

Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 57 народных депутатов, которые победили в одномандатных избирательных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК по результатам проработки протоколов 57-ти окружных избирательных комиссий - №№ 3, 6, 10 (Крым) №№ 19, 21, 22 (Волынская область) №№ 43, 47,50, 51, 55, 58, 59, 60 (Донецкая область) №№ 68, 71 (Закарпатская область) №№ 76, 80, 81 (Запорожская область) №№ 83, 85, 86, 87 (Ивано-Франковская область) № 91 (Киевская область) № 108 (Луганская область) №№ 120, 125 (Львовская область) №№ 127, 131 (Николаевская область) №№ 139, 143 (Одесская область) №№ 144, 149, 150 (Полтавская область) №№ 158, 159 (Сумская область) №№ 163,164, 165, 167 (Тернопольская область) №№ 171, 172, 173, 178 (Харьковская область) №№ 182, 183, 185, 186 (Херсонская область) №№ 188, 189, 190, 191, 192, 193 (Хмельницкая область) №№ 198, 199 (Черкасская область) и №№ 209, 210 (Черниговская область).

Таким образом, признанные избранными Елена Нетецкая (округ №3, Партия регионов) Юлия Левочкина (округ №6, Партия регионов), Григорий Груба (округ 10, Партия регионов), Евгений Мельник (округ №19, Всеукраинское объединение "Свобода"), Степан Ивахив (округ №21, самовыдвижение), Игорь Палыця (округ №22, самовыдвижение), Валентин Ландик (округ №43, Партия регионов), Алексей Азаров (округ №47, Партия регионов), Леонид Байсаров (округ №50, Партия регионов), Анатолий Гончаров (округ №51, Партия регионов), Валерий Омельченко (округ №55, Партия регионов), Алексей Билый (округ № 58, Партия регионов), Александр Васильев (округ №59, Партия регионов), Александр Рыженков (округ №60, Партия регионов), Василий Ковач (округ №68, Партия регионов), Павел Балога (округ №71, партия "Единый Центр").

Депутатские мандаты после регистрации также получат Евгений Карташов (округ №76, Партия регионов), Евгений Балицкий (округ №80, Партия регионов), Артем Пшонка (округ № 81, Партия регионов), Александр Сыч (округ №83, Всеукраинское объединение "Свобода"), Ольга Сикора (округ №85, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Анатолий Дырив (округ № 86, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Юрий Деревянко (округ №87, самовыдвижение), Руслан Сольвар (округ №91, партия "УДАР"), Валерий Мошенский (округ № 108, самовыдвижение), Ярослав Дубневич (округ №120, самовыдвижение), Андрей Тягнибок (округ №125, Всеукраинское объединение "Свобода"), Владимир Наконечний (округ №127, Партия регионов).

Кроме того, признаны избранными народными депутатами Юрий Гержов (округ №131, Партия регионов), Александр Пресман (округ №139, Партия регионов), Юрий Крук (округ №143, Партия регионов), Сергей Каплин (округ №144, партия "УДАР"), Алексей Лелюк (округ № №149, Партия регионов), Константин Жеваго (округ №150, самовыдвижение), Александр Волков (округ №158, самовыдвижение), Андрей Деркач (округ №159, Партия регионов), Алексей Кайда (округ №163, Все Всеукраинское объединение "Свобода"), Владимир Бойко (округ №165, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Иван Стойко (округ №167, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Ирина Горина (округ № 171, Партия регионов).

Мандат депутата после регистрации также получат Владимир Мысник (округ №172, Партия регионов), Анатолий Денисенко (округ № 173, Партия регионов), Дмитрий Добкин (округ №178, Партия регионов), Владимир Сальдо (округ №182, Партия регионов), Андрей Путилов (округ №183, партия "УДАР"), Михаил Опанащенко (округ №185, Партия регионов), Федор Негой (округ № 186, самовыдвижение), Сергей Лабазюк (округ №188, самовыдвижение), Игорь Сабий (округ №189, Всеукраинское объединение "Свобода"), Сергей Буряк (округ №190, самовыдвижение), Виктор Бондар (округ №191, самовыдвижение), Александр Герега (округ №192, самовыдвижение), Владимир Мельниченко (округ №193, самовыдвижение), Виктор Тимошенко (округ №198, самовыдвижение), Иван Куровский (округ №209, самовыдвижение) и Николай Рудьковский (округ №210, самовыдвижение).

Такие решения утверждены на основании протоколов соответствующих окружных избирательных комиссий.

Таким образом, по состоянию на 8 ноября ЦИК признал избранными 186 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, кандидаты в народные депутаты с момента признания их избранными народными депутатами пользуются депутатской неприкосновенностью.