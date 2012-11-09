В ЕЦ заявили, что брат Балоги все же отстоял свой мандат через суд

"9 ноября состоялось финальное заседание ОИК, на котором было учтено решение Закарпатского окружного административного суда в пользу кандидата от "Единого Центра", - сообщает Украинская правда со ссылкой на ЕЦ.

"Окружком заседал не более 30 минут - с 13.30 до 14.00. Члены комиссии приняли к сведению решение суда по иску Павла Балоги, которое было принято вчера, 8 ноября, вечером и каким ОИК запрещается вносить изменения в уточняющие протоколы о результатах выборов. То есть решение ОИК об отмене результатов выборов на 3-х участках (№ 210481, № 210522, № 210523) от 7 ноября, которое давало основания кандидату-регионалу Степану Деркачу стать народным депутатом, признано судом неправомерным ", - пояснили в ЕЦ.

Как сообщал ЦНИАН, окружная избирательная комиссия № 71 (центр - город Хуст, Закарпатская область) 7 ноября 2012 своим решением отменила результаты голосования на трех участках. В результате этого победителем объявили кандидата от ПР Степана Деркача.