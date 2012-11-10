Жена Луценко разоблачила тюремщиков в прослушивании

Жена и защитник экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина опровергает информацию пенитенциарной службы об отказе от свидания с мужем из-за концерта Валерия Меладзе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

И.Луценко обратилась к руководителю Государственной пенитенциарной службы Украины Александру Лисицкову с призывом заняться работой, а не тиражированием лжи и глупостей».

«Сообщаю вам и вашим подчиненным, что на концерт Валерия Меладзе в пятницу, 9 ноября, я не ходила и даже не собиралась. Также заявляю, что не имею привычки обсуждать свою частную жизнь и планы с чужими людьми, а особенно – с работниками Менской колонии», - подчеркнула она.

«Да, разговор о концерте В.Меладзе был, но с моим мужем по телефону. Следовательно, пенитенциарная служба в желании оправдаться в очередной раз прокололась, а именно своим заявлением о том, что я якобы спешила вместо свидания с мужем на концерт Меладзе, подтвердила факт прослушивания телефонных разговоров заключенных Менской ИК №91», - заявила И.Луценко.

Она отметила, что на 20 ноября назначено заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению иска Ю.Луценко относительно решения Печерского райсуда по второму уголовному делу.

«Соответственно об участии в судебном заседании уже сообщили представителям многих иностранных посольств и международных институтов. На судебном заседании также будут присутствовать и руководители миссии Европарламента по наблюдению за судебными процессами над оппозиционными лидерами П.Кокс и А.Квасневский», - сказала защитник И.Луценко.

«Именно миссия ЕП просила предоставить дополнительные материалы относительно судебных процессов, а также ряд документов за личной подписью Ю.Луценко. Эти материалы на 18.00 должны были быть переведены и сформированы в отдельную папку и переданы представителям миссии ЕП. Об этом, наверно, знал и первый заместитель начальника колонии В.Парминский, который затягивал время в разговоре со мной, отказывая в свидании с мужем. Ведь прослушивание телефонных разговоров Луценко они ведут четко», - заявила И.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября И.Луценко заявила, что ее не пускают в Менскую колонию для свидания с мужем и передачи юридических документов.

После этого Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что руководство Менской колонии рекомендовало жене экс-министра воспользоваться правом на свидание с мужем в отведенное для этого время.

«Ее высказывания о запрете на проведение свидания с осужденным не отвечают действительности. Руководством учреждения ей было разъяснено, что свидание осужденных со своими адвокатами и защитниками предоставляется в нерабочее для осужденных время. В связи с этим, И.Луценко было рекомендовано подождать и начать свидание в 16:00. На что она не согласилась и отбыла из учреждения. Со слов дежурного сотрудника учреждения, который проводил беседу с И.Луценко, стало известно, что отказ ждать она мотивировала тем, что может опоздать на концерт В.Меладзе», - говорится в сообщении ГПтСУ.