Луценко видит повод для "мощной инъекции оптимизма для каждого украинца"

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявляет, что не может считать успешной избирательную кампанию оппозиционных сил.

Об этом говорится в его ответе на письмо журналиста Даниила Яневского, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

«По моему мнению, она была несоответствующей и по форме, и по содержанию задачи преодоления правящей мафии», - отметил Ю.Луценко.

«Тем не менее, я в очередной раз горжусь нашим народом. После помаранчевых предательств, после регионального разбоя, несмотря на гейзеры лжи и эвересты подкупа, миллионы людей четко продемонстрировали наличие национального и личного достоинства», - написал экс-министр.

В частности, как отметил Ю.Луценко, «людей, которые голосовали за оппозиционные силы Яценюка, Кличко и Тягнибока, оказалось больше, чем верящих в улучшение жизни Януковича и Симоненко вместе взятых».

По словам Ю.Луценко, «этот факт должен стать мощной инъекцией оптимизма для каждого украинца, который хочет изменить состояние дел в своей стране. Отныне ясно, что Януковича не только теоретически нужно, но и практически возможно побеждать на президентских выборах».

При этом экс-министр выразил убеждение, что победа оппозиции на президентских выборах 2015 года возможна лишь при условии выдвижения единого кандидата от демократических сил.

«Единственно возможный в украинских реалиях победный вариант – соглашение о поддержке единого кандидата от демократических сил. Проверено в 2004-м году. Должно быть сделано в 2015 году», - говорится, в частности, в его письме.

Вместе с тем Ю.Луценко считает, что «сейчас поведение лидеров оппозиционных партий – далеко от идеала. Похоже, что четырем лидерам все-таки не хватает общепризнанного авторитета пятого элемента».

«Поэтому я очень надеюсь, что и тандем А.Яценюк-А.Турчинов, и В.Кличко, и О.Тягнибок хотя бы себе самим признаются, что парламентские выборы уже в который раз продемонстрировали только одного лидера общенационального масштаба, которая даже из-за решетки формировала оппозицию режиму, руководила кампанией, а в решающий момент – вытащила своим мобилизующим словом победные проценты «Батькивщины», - подчеркнул экс-министр, отметив, что «и для победы Украины, лежащей в направлении европейской интеграции, и для победы демократической оппозиции нам нужна свобода Ю.Тимошенко».

«Собственно, это лишь формализация того факта, что победа демократических сил в едином многомандатном округе была, в первую очередь, постановлением высшего народного суда, который не признал Юлию Тимошенко виновной. И если мы согласны, что победа оппозиции лежит в плоскости моральной альтернативы режиму, то с первого дня в парламенте каждый морально сознательный депутат, который шел туда бороться за свободу страны, должен помнить исторические слова Кеннеди: «Свобода неделима, и если один человек в рабстве – все мы несвободные», - написал Ю.Луценко.