В БЮТ увидели, что Черновецкий активно готовится к перевыборам

Изменения в поведении киевской власти представители Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете связывают с неминуемыми досрочными выборами мэра столицы и городского совета.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА и первый заместитель председателя фракции БЮТ в Киевсовете Юрий ДМИТРУК.

По их убеждению, нынешняя власть столицы активно готовится к этим перевыборам.

“11 октября мы стали свидетелями на согласительном совете – заседании Президиума того, что уже наступил период внеочередных выборов мэра и действующего Киевсовета, и мы это чувствуем за тем форматом поведения, которое меняется действующей властью”, - сказала Т.МЕЛИХОВА.

В частности, по ее словам, проведение сессий каждый четверг и при этом возобновление трансляций на ТРК “Киев”, предоставление журналистам возможности принимать участие в заседании Президиума и присутствовать в сессионном зале во время пленарных заседаний, изменение формата рассмотрения земельных вопросов – все это сделано для того, чтобы продемонстрировать сейчас киевлянам открытость городской власти и вызвать в них благосклонность.

В то же время Т.МЕЛИХОВА отметила, что сессия Киевсовета 1 октября стала “пределом того беспредела” со стороны городской власти, “которым она закрыла на сегодняшний день очень много обещаний, произошла покупка политических сил”.

“Мы имеем очень много вопросов вместе с киевлянами. Поэтому ждем, чтобы нам дали ответ на такие вопросы, как, например, когда будут обнародованы все те решения, которые были приняты 1 октября, когда были только номера кадастровых дел и сути дел киевляне не могли увидеть, не видели их и голосовавшие депутаты”, - сказала она.

Такое поведение руководителей столицы, по словам Т.МЕЛИХОВОЙ, свидетельствует об активной подготовке к внеочередным местным выборам. Причем подготовка эта, как отметила лидер фракции БЮТ, началась предварительно и продолжается еще с прошлого года.

"В Киеве идет концентрация финансовых потоков и админресурса для того, чтобы использовать его на выборах. Это сплошная смена кадров, это изменение или реорганизация коммунальных предприятий и рейдерские атаки на коммунальные предприятия. Увеличена в бюджете Киева статья программы “Турбота”, а это как раз те деньги, которые будут направлены не из собственного кармана, а за счет бюджета с тем, чтобы получить большую благосклонность именно пожилых людей, тех людей, которые находятся в сложных материальных ситуациях”, - подчеркнула Т.МЕЛИХОВА.

"Сплошной беспредел” с раздачей земли в Киеве, по ее словам, удалось приостановить победой демократических сил на парламентских выборах 30 сентября. Лидер БЮТ в Киевсовете сообщила, что почти после каждой сессии горсовета они обращались в органы прокуратуры относительно принятых решений по земли в Киевсовете. По поводу того, почему они до сих пор молчат, Т.МЕЛИХОВА отметила, что, по ее мнению, “эти выборы и ближайшая смена правоохранительных органов даст ответ, почему они (правоохранительные органы – УНИАН) молчат сейчас по распределению земель”.

В свою очередь, Ю.ДМИТРУК сообщил, что в пакете законов, которые готовятся для принятия Верховной Радой, есть проекты о проведении досрочных выборов в Киевсовет и о перевыборах Киевского городского председателя. “Юридические основания для этого есть, и мы надеемся, что данный закон будет принят буквально на первой сессии, и что перевыборы будут назначены в первые дни заседаний Верховной Рады”, - подчеркнул он.

Уверенность в том, что вся коалиция поддержит соответствующее решение ВР относительно проведения местных выборов в Киеве Т.МЕЛИХОВА объяснила тем, что этот проект предусмотрен в коалиционном соглашении БЮТ и НУ-НС.

“Вы знаете, что при составлении коалиционного соглашения сразу же пакетом рассматриваются первоочередные законы, которые будут вынесены на голосование, и в т.ч. досрочное прекращение полномочий Киевского городского председателя, о чем говорила лидер нашего блока”, - сказала Т.МЕЛИХОВА.