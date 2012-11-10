"Батькивщина": Янукович отвлекает внимание

Об этом идет речь в заявлении Объединенной оппозиции «Батьківщина», текст которого передан агентству УНИАН.

В “Батьківщині” напомнили, что 9 ноября Президент Виктор Янукович заявил, что якобы главная проблема парламентских выборов заключалась в формировании окружных и участковых избирательных комиссий путем жеребьевки, как было предложено оппозиционными партиями.

“Напомним Виктору Федоровичу, который лишь с большими перерывами возвращается к украинской жизни, что главная проблема этих парламентских выборов – недопуск властью к участию в выборах лидера оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, массовый подкуп избирателей, масштабное применение властью административного ресурса и тотальные циничные фальсификации их результатов, которые были осуществлены в том числе через подконтрольные Партии регионов и ее сателлитам избирательные комиссии”, - отметили в “Батьківщині”.

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В оппозиции убеждены, что дело не в нормах Закона «О выборах народных депутатов Украины», а в их своеобразной трактовке Центральной избирательной комиссией, которая своими постановлениями в мае и сентябре 2012 года утвердила такой порядок жеребьевки, который привел к вхождению в избирательные комиссии представителей технических партий.

Вместе с тем, напомнили в “Батьківщині”, оппозиционные партии «Свобода» и «УДАР» не были представлены в участковых и окружных комиссиях.

“Мы убеждены, что такие заявления Виктора Януковича лишь отвлекают внимание от действительно важных проблем политической и социально-экономической жизни украинцев: проблем демократичности и честности выборов, проблем преодоления бедности, за которые полную ответственность несет нынешняя власть во главе с Виктором Януковичем”, - говорится в заявлении.